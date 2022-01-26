При подозрении на бессимптомное течение коронавируса псковичам советуют сделать ПЦР-тест

11:16, 26 января 2022, ПАИ

При подозрении на бессимптомное течение коронавируса нужно сделать ПЦР-тест. Об этом заявила главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

«Маме 65+, скоро ревакцинироваться, а если она бессимптомно болеет (слабость)?» - поинтересовался один из них. «Настоятельно рекомендую сделать мазок методом ПЦР на коронавирус», - ответила Анастасия Повторейко.

Также она рекомендовала пройти повторное ПЦР-тестирование пациентке, которая болеет коронавирусом 13-й день, но симптомов нет. По словам главврача псковской инфекционки, средняя продолжительность вирусовыделения составляет около двух недель.

При каких симптомах детям необходимо сделать ПЦР-тест, читайте здесь.