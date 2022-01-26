При каких симптомах детям необходимо сделать ПЦР-тест

10:51, 26 января 2022, ПАИ

При каких симптомах детям необходимо сделать ПЦР-тест, рассказала главврач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram.

«Ребенку 7 лет, температура 37-37,2 градуса, болит горло, небольшой сухой кашель, осип голос, может, омикрон?» - поинтересовался один из пользователей соцсети. По словам Анастасии Повторейко, данные симптомы схожи с новым штаммом омикрон. Поэтому показано проведение ПЦР-тестирования на коронавирус.

«Ребенок 4 года, насморк, кашель, температура 38,5-39,5, нет аппетита, осиплость. Педиатр считает, что мазок не нужен, как быть? Сдавать платно?» - поинтересовался другой подписчик. Главврач псковской инфекционки заявила, что на основании временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавируса данный случай следует расценивать как подозрительный на коронавирус. На основании приложения 10 «Алгоритм действий медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь» также показано ПЦР-тестирование.

Также люди интересовались, есть ли какой-то протокол лечения при омикроне детей от 3 лет. «В последних клинических рекомендациях от 27.12.2021 включена информация о новом варианте коронавируса омикрон. Там предусмотрен раздел «особенности ведения детей с COVID-19», - сообщила Анастасия Повторейко.

Также она дала совет родителям ребенка, перенесшего спленэктомию [операция по удалению селезёнки. - ПАИ]. «Высокие тромбоциты. Очень страшен ковид?» - спросили подписчики. «Риски действительно серьезные. В случае заболевания обязательна госпитализация», - заявила главврач инфекционки.

Напомним, в Псковской области доля детей среди заболевших коронавирусом выросла в 1,6 раза.

Ранее главный врач псковской инфекционки объяснила, зачем прививать подростков от COVID-19.

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