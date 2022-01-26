Свыше 97 млн получит Псковская область на оплату труда медработников

12:29, 26 января 2022, ПАИ

97 млн 680,1 тыс. рублей дополнительно получит Псковская область на оплату труда медицинских работников. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего в 2022 году на зарплату врачей и среднего медицинского персонала будет дополнительно направлено свыше 17,3 млрд рублей. Деньги распределят между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников. Предполагается, что в текущем году в медицинские учреждения в регионах на работу придёт немало новых сотрудников – востребованных специалистов.