Для псковских образовательных учреждений сократили сроки проведения антиковидных мероприятий
Внесены изменения в постановление главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных организациях региона. Документ опубликован на сайте областного управления Роспотребнадзора.
В частности, теперь на рабочих и учебных местах должны будут отсутствовать лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусом в течение последних семи дней (ранее 14 — дней).
В случае выявления заболевшего в образовательном учреждении нужно в течение 7 дней (вместо 14) обеспечить контроль за состоянием здоровья всех сотрудников и учащихся и проводить ежедневную дезинфекцию. На аналогичный срок потребуется запретить совещания и иные подобные массовые мероприятия с очным присутствием работников и других лиц, посещающих учреждение, за исключением чрезвычайно важных и неотложных и мероприятий в видеоформате.
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Для псковских образовательных учреждений сократили сроки проведения антиковидных мероприятий