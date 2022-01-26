Для псковских образовательных учреждений сократили сроки проведения антиковидных мероприятий

13:44, 26 января 2022, ПАИ

Внесены изменения в постановление главного санитарного врача Псковской области Александра Нестерука о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных организациях региона. Документ опубликован на сайте областного управления Роспотребнадзора.

В частности, теперь на рабочих и учебных местах должны будут отсутствовать лица, контактировавшие с заболевшим коронавирусом в течение последних семи дней (ранее 14 — дней).

В случае выявления заболевшего в образовательном учреждении нужно в течение 7 дней (вместо 14) обеспечить контроль за состоянием здоровья всех сотрудников и учащихся и проводить ежедневную дезинфекцию. На аналогичный срок потребуется запретить совещания и иные подобные массовые мероприятия с очным присутствием работников и других лиц, посещающих учреждение, за исключением чрезвычайно важных и неотложных и мероприятий в видеоформате.