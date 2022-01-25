Образовательным организациям Псковской области поручили принять дополнительные антиковидные меры
Образовательным организациям Псковской области поручено обеспечить проведение дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача региона Александра Нестерука, опубликованном на сайте областного управления Роспотребнадзора.
В частности, нужно обеспечить контроль за отсутствием на рабочих и учебных местах лиц, которые контактировали с заболевшими в течение последних 14 дней. В случае выявления заболевшего в образовательном учреждении нужно:
- в течение 1 дня направить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Псковской области» списки контактировавших с ним за последние 48 часов лиц;
- в течение 12 часов провести заключительную дезинфекцию, а впоследствии делать ее каждый день на протяжении 14 дней;
- в течение 14 дней обеспечить контроль за состоянием здоровья всех сотрудников и учащихся, проводить ежедневные осмотры с термометрией 2 раза в день;
- в течение двух недель запретить совещания и иные подобные массовые мероприятия с очным присутствием работников и других лиц, посещающих учреждение, за исключением чрезвычайно важных и неотложных и мероприятий в видеоформате.
Напомним, в Псковской области доля детей среди заболевших коронавирусом выросла в 1,6 раза. 142 школьных класса и 20 групп в детсадах в регионе закрыли на карантин из-за коронавируса.
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Образовательным организациям Псковской области поручили принять дополнительные антиковидные меры