Псковичам предлагают выбрать дизайн канализационных люков

15:29, 26 января 2022, ПАИ

Глава администрации Пскова Борис Елкин предложил псковичам выбрать дизайн для крышек канализационных люков. Голосование он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Сити-менеджер опубликовал шесть вариантов крышек люков, разработанных в соответствии с исторической символикой Псковской области, и предложил псковичам выбрать понравившийся.

Раннее Борис Елкин заявил о том, что городские власти намерены разработать дизайн для крышек канализационных люков. Он рассказал, что многие наверняка видели во время путешествий по историческим городам необычные крышки люков и отметил, что на тротуарах в центре Пскова хотят сделать что-то подобное.

Несколько лет назад, накануне Ганзейских дней, которые прошли в 2019 году, Псковское агентство информации рекомендовало градоначальникам кастомизировать городские люки.