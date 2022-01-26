Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам предлагают выбрать дизайн канализационных люков

Глава администрации Пскова Борис Елкин предложил псковичам выбрать дизайн для крышек канализационных люков. Голосование он разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

Сити-менеджер опубликовал шесть вариантов крышек люков, разработанных в соответствии с исторической символикой Псковской области, и предложил псковичам выбрать понравившийся.

Раннее Борис Елкин заявил о том, что городские власти намерены разработать дизайн для крышек канализационных люков. Он рассказал, что многие наверняка видели во время путешествий по историческим городам необычные крышки люков и отметил, что на тротуарах в центре Пскова хотят сделать что-то подобное. 

Несколько лет назад, накануне Ганзейских дней, которые прошли в 2019 году, Псковское агентство информации рекомендовало градоначальникам кастомизировать городские люки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

26 января 2022

Кабинет врача общей практики всё-таки появится в Борисовичах
26 января 2022

В пять раз стало больше ТОСов в Псковском районе
26 января 2022

Псковичам предлагают выбрать дизайн канализационных люков
26 января 2022

Сильный характер плавит лед. Финалистка премии «Народное признание - 2021» Лера Зайцева
26 января 2022

Три педагога работают в школах Псковского района по программе «Земский учитель»
26 января 2022

Около 14 млн рублей потратили на ремонт дорог в Псковском районе
26 января 2022

Школы Пскова и Псковского района решено перевести на дистанционное обучение
26 января 2022

Началась видеотрансляция пресс-конференции главы Псковского района

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...