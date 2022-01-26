Александра Савенкова: Мой девиз - «Никогда не сдаваться!»

16:40, 26 января 2022, ПАИ

Лучница Александра Савенкова, которая победила в личном и командном зачетах на чемпионате России в Орле, рассказала корреспонденту ПАИ, как шла к этому достижению.

По словам спортсменки, необходимо к любым соревнованиям готовиться основательно и ответственно, важны дисциплина и упорство. «Все настоящие спортсмены - это люди с сильным характером, целеустремленные, мой девиз - никогда не сдаваться, идти до конца, до последней стрелы», - отметила лучница.

Также Алекандра уверена, что на турнире надо быть хладнокровной и расчетливой, стараться не думать о других вещах, сосредоточиться на мишени. «А когда приходит понимание, что ты победила, то испытываешь радость и облегчение одновременно», - рассказала чемпионка.

«За меня очень сильно переживает мама. Она даже не приходит за меня болеть, только смотрит онлайн-трансляции. При этом, скорее всего, мама закрывает глаза или отворачивается, когда я стреляю», - поделилась спортсменка.

Благодаря победе на чемпионате России, Александра Савенкова вошла в состав сборной страны для участия в чемпионате Европы. Он пройдет в конце февраля в Словении.