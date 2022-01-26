ФОКОТ в Писковичах введут в эксплуатацию в 2022 году

16:22, 26 января 2022, ПАИ

Физкультурно-оздоровительной комплекс открытого типа в деревне Писковичи Псковского района планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году, сообщила на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 26 января глава муниципалитета Наталья Фёдорова.

Строительство ФОКОТа в Писковичах ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». Также Наталья Фёдорова отметила, что в настоящее время начинается строительство ФОКОТа напротив Родинской школы.