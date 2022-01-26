28 января пройдёт заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19

17:28, 26 января 2022, ПАИ

28 января состоится заседание оперативного штаба Псковской области по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

В рамках заседания будут обсуждаться возможные ограничительные меры.

Сегодня было принято решение о том, что с 27 января до 6 февраля включительно в школах Пскова и Псковского района вводится дистанционный режим обучения. На этот же период, чтобы дети проводили максимум времени дома, приостанавливается реализация программ допобразования, проведение занятий в учреждениях культуры, а также действие льготных проездных.

Стационарные учреждения соцзащиты переходят на закрытый круглосуточный режим работы со сменой персонала через 2 недели.