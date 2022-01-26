Стационарные учреждения соцзащиты в Псковской области переходят на закрытый режим работы

17:27, 26 января 2022, ПАИ

С 27 января стационарные учреждения соцзащиты в Псковской области переходят на закрытый круглосуточный режим работы со сменой персонала через 2 недели. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

26 января также было принято решение о том, что с 27 января до 6 февраля включительно в школах Пскова и Псковского района вводится дистанционный режим обучения. На этот же период, чтобы дети проводили максимум времени дома, приостанавливается реализация программ допобразования, проведение занятий в учреждениях культуры, а также действие льготных проездных.