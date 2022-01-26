С 27 января до 6 февраля в Пскове не будут действовать проездные для школьников

17:18, 26 января 2022, ПАИ

С 27 января до 6 февраля включительно в Пскове и Псковском районе приостанавливается реализация программ допобразования, проведение занятий для школьников в учреждениях культуры, а также действие льготных проездных для учащихся. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Это нужно, чтобы на период дистанционного обучения дети проводили максимум времени дома.

Напомним, 26 января под председательством Михаила Ведерникова состоялось совещание по эпидемиологической обстановке в регионе, участники которого отметили, что перевод школ на дистанционное обучение будет способствовать снижению заболеваемости среди детей. В этот же день информацию о переводе на дистант педагоги направили родителям учащихся.

В управлении образования Пскова обеспокоены ситуацией с коронавирусом в школах и рассказали, что в шести образовательных учреждениях зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID. При этом в детских садах ситуация с коронавирусом не вызывает опасения.