Дистанционный режим обучения могут ввести во всех школах Псковской области

17:10, 26 января 2022, ПАИ

С 27 января до 6 февраля включительно в школах Пскова и Псковского района вводится дистанционный режим обучения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Глава региона не исключил, что по мере развития ситуации придётся принять аналогичное решение для всего региона. Пока, по его словам, в этом нет необходимости.

Для присмотра за обучающимися начальных классов (с 1 по 4) школ, переведенных на дистанционный режим, будет организована работа дежурных классов.

Напомним, 26 января под председательством Михаила Ведерникова состоялось совещание по эпидемиологической обстановке в регионе, участники которого отметили, что перевод школ на дистанционное обучение будет способствовать снижению заболеваемости среди детей. В этот же день информацию о переводе на дистант педагоги направили родителям учащихся.

В управлении образования Пскова обеспокоены ситуацией с коронавирусом в школах и рассказали, что в шести образовательных учреждениях зафиксировали стремительный рост заболеваемости COVID. При этом в детских садах ситуация с коронавирусом не вызывает опасения.