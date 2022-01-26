Публикуем видео из Печорского района, где собака покусала двоих детей и мать

20:11, 26 января 2022, ПАИ

В деревне Речки Печорского района с цепи сорвалась соседская собака и покусала двоих детей, 2 и 13 лет, а также их мать. Известно, что у пострадавших рваные раны на руках и ногах.