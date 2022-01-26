Пострадавшая от нападения пса в Печорском районе семья не будет выдвигать претензий к владельцу собаки

21:00, 26 января 2022, ПАИ

Пострадавшая от нападения собаки в Печорском районе семья не будет выдвигать претензий к соседу – владельцу собаки, которая покусала двоих детей, 2 и 13 лет, а также их мать. Соседи состоят в хороших отношениях и не планируют дальнейших разбирательств.

По нашей информации, сегодня губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил эту ситуацию с руководителем Управления МВД России по Псковской области Алексеем Овсянниковым. Полиция проведёт необходимую экспертизу.

Также, по нашим данным, по поручению главы региона пострадавшим в полном объёме оказывается вся необходимая медицинская помощь.