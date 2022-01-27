Клиническая кафедра ПсковГУ появится на базе Псковской областной психиатрической больницы №1

10:45, 27 января 2022, ПАИ

На площадке Псковской областной психиатрической больницы №1 начнет работу новое структурное подразделение ПсковГУ – клиническая кафедра Института медицины и экспериментальной биологии. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Статус клинической больницы позволит заниматься подготовкой кадров для психиатрии в частности и для медицины региона в целом, даст возможность проводить научно-исследовательскую деятельность, – пояснили в медучреждении. – Для нас это стратегически важное достижение и новый этап развития психиатрической и наркологической помощи в регионе».

Ранее стало известно о том, что клинические кафедры ПсковГУ появятся на базе Псковской областной инфекционной больницы и Псковского перинатального центра. Подробнее о том, как осуществляется обучение медиков в вузе, читайте здесь.