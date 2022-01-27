Instagram-аккаунт появился у Псковской психбольницы

11:16, 27 января 2022, ПАИ

Instagram-аккаунт появился 26 января у Псковской областной клинической психиатрической больницы №1.

В социальной сети учреждения будут публиковать информацию о последних новостях и изменениях в работе медучреждения, вакансии и информационные посты о сути психических расстройств, организации психиатрической помощи и наркологических заболеваниях. Кроме того, псковичи смогут задать специалистам медучреждения интересующие их вопросы и получить на них оперативный ответ.

Напомним, недавно Псковской областной психиатрической больнице был присвоен статус клинической. Данный статус позволит медучреждению заниматься подготовкой кадров в сфере психиатрии и предоставит возможность проводить научно-исследовательскую деятельность.