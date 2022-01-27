Детские спортивные секции Пскова и Псковского района продолжают работу в очном формате

12:14, 27 января 2022, ПАИ

Детские спортивные секции Пскова и Псковского района продолжают работу в очном формате во время действия ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщила председатель регионального комитета по спорту Елена Чернышова.

По её словам, согласно указу губернатора Михаила Ведерникова, работа спортивных учреждений, в отличие от организаций дополнительного образования, не приостановлена. Тренировочный процесс продолжается.

«Будем следить за развитием ситуации, возможно, на ближайшем заседании оперативного штаба Указ губернатора будет скорректирован; в любом случае, здоровье детей должно стоять на первом месте», - пояснила Елена Чернышова.

С 27 января по 6 февраля на дистанционный формат работы перешли школы и учреждения дополнительного образования Пскова и Псковского района. Соответствующие изменения внесены Губернатором Михаилом Ведерниковым в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения региона.