Всероссийская акция «Хлеб той зимы» проходит в Великих Луках

12:18, 27 января 2022, ПАИ

Сегодня, 27 января, в Великих Луках проходит всероссийская акция «Хлеб той зимы», посвященная освобождению Ленинграда от блокады, сообщает Telegram-канал Luki-news.

В рамках этой акции волонтеры знакомят участников с материалами военного времени и выдают кусочки хлеба по рецепту блокадного времени весом 125 грамм — ключевой символ акции.

27 января в России отмечается День снятия блокады города Лениграда. В честь этой памятной даты в школах Псковского района прошла акция «Хлеб той зимы». В музее истории Псковского района детям предоставили образцы газет и партизанские листовки военного времени, хлебные карточки и многое другое.