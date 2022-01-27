В Пскове зафиксировано 36 случаев ухода детей из дома за год

12:52, 27 января 2022, ПАИ

В 2021 году в Пскове зафиксировано 36 случаев ухода детей из дома. Об этом сообщила представитель УМВД России по Псковской области Ирина Борисова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Кроме того, на учете псковской полиции стоят дети, которые уходили из дома неоднократно. Таких случаев за прошлый год десять.

Самый критический возраст, по словам Борисовой, дети от 13 до 16 лет. От 8 до 10 лет случаются реже, и чаще всего это дети, которые выходят после занятий и задерживаются во дворе или у одноклассников в гостях.

«Случаи ухода из детских садов были, но такое расстояние — прецедент», - прокомментировала представитель УМВД ситуацию с пятилетними детьми, которые ушли из детского сада 24 января и через весь город пошли к другу в гости.

27 января полиция и прокуратура Псковской области проверяет информацию о трехлетнем ребенке, который ушел из детского сада. Подробнее здесь.