Полиция Пскова отрабатывает информацию об уходе трехлетнего ребенка из детского сада

12:42, 27 января 2022, ПАИ

Полиция Пскова отрабатывает информацию об уходе сегодня, 27 января, из сада трехлетнего ребенка. Он ушел из сада, пролез в дырку в заборе. Об этом заявила представитель УМВД России по Псковской области Ирина Борисова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Сейчас проверяется еще одна информация об ушедшем ребенке сегодня из образовательного учреждения. Он ушел через дырку в заборе, нашли рядом с домом. Ребенок уже дома. Полиция и прокуратура Псковской области занимается этим делом», - рассказала Борисова. По ее словам, ситуация с детьми поражает всех из-за человеческого равнодушия.

Напомним, что 24 января два пятилетних ребенка самовольно ушли из дошкольного образовательного учреждения. Дошкольники покинули территорию учреждения и через весь город отправились на автобусе в гости к своему приятелю на улицу Труда.

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова прокомментировала ситуацию со сбежавшими детьми и возмутилась людским безразличием.