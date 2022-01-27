Псковский психолог Екатерина Ковалевская: Каждый случай ухода детей очень индивидуальный

12:56, 27 января 2022, ПАИ

«Каждый случай ухода детей очень индивидуальный. Влияет много факторов — от свойств нервной системы ребенка до анамнеза семейного воспитания в целом. По ее словам, порой в благополучных семьях даже чаще дети уходят», - считает доцент кафедры психологии и сопровождения развития ребенка ПсковГУ, практикующий психолог-психоаналитик Екатерина Ковалевская. Об этом она заявила на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации, посвящённом вопросам обеспечения безопасности детей, 27 января.

По словам Ковалевской, как правило, в благополучных семьях ждут идеального ребенка, и целенаправленно начинают от него требовать соответствовать критериям. У ребенка возникает страх, что он этого не сможет. «У малышей другие мысли, почему уходят — может, скучают по родителям, захотелось уйти домой. Опасность в том, что ребенок может, познавая мир, совершить действия, которые приведут к трагическим последствиям», - отметила она.

Кроме того, участница круглого стола дала совет родителям, чьи дети ушли и вернулись позже. По мнению Екатерины Ковалевской, не нужно в этом случае занимать позицию наказания, поскольку у ребенка будет формироваться страх.

«Ребенок тоже человек, он хочет, чтобы его понимали», - считает Ковалевская.

Она подчеркнула, что у ребенка должна быть возможность высказаться родителям о своих чувствах. Родители должны оберегать ребенка, прививать правила поведения, но нельзя переходить границы. Родитель должен быть понимающим и способным услышать ребенка, найти для этого время, любовь, чтобы ребенок мог в любой ситуации прийти и рассказать все что угодно, и родитель услышит, поймет и разберется в ситуации, считает психолог.