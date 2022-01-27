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Псковичам рассказали, кто должен отчитываться о доходах, штрафах и сроках подачи декларации

Список лиц, которые должны отчитываться о своих доходах не изменился. Отчитаться о своих доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, сообщила начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Псковской области Светлана Владимирова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 27 января.

Владимирова уточнила, что подавать декларацию о доходах должны те, кто получил в дар наследство. В случае нарушения сроков и неуплаты НДФЛ может грозить штраф и пеня. По словам начальника налогообложения, штраф не изменился и составляет 5% от неуплаченной суммы, но не менее 1000 рублей, штраф за неуплату налога составляет 20% от неуплаченной суммы налога.

«Чтобы избежать уплату пени и штрафов необходимо предоставить декларацию не позднее 4 мая 2022 года. Декларацию можно заполнить онлайн на сайте территориальной налоговой службы», - пояснила Владимирова.

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