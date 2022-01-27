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Общество

Более 9 тысяч самозанятых зарегистрировано в Псковской области

Фото Андрея Степанова

В Псковской области по состоянию на 1 января 2022 года зарегистрирован 9 521 гражданин. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Псковской области Светлана Владимирова.

«С июля 2020 года ввели специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», - рассказала Светлана Владимирова. – Действуют низкие налоговые ставки 4% и 6%».

Малому и среднему бизнесу предоставляют налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, отсутствие налоговых деклараций, освобождение от уплаты страховых взносов и обязанности использовать контрольно-кассовую технику.

По состоянию на 1 января 2022 сумма уплаченных налогов самозанятыми составила 49 млн рублей, тогда как год назад эта сумма составляла 2,8 млн рублей.

«Граждане понимают, что выгодно легально вести бизнес и получать доходы без риска штрафов», - добавила спикер.

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