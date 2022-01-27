Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Федеральные социальные пособия проиндексируют на 8,4%

С 1 февраля размер ряда социальных выплат, пособий и компенсаций увеличится на 8,4%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

«Важно, чтобы все, кому положена такая помощь, своевременно и в полном объёме получали её», – отметил Михаил Мишустин на заседании правительства 27 января.

Речь в том числе идёт о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснётся и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком, единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью. Увеличится и размер материнского капитала на первого ребёнка – с 483,9 тыс. рублей до 524,5 тыс. рублей, а на второго и последующих детей – до 693,1 тыс. рублей.

С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат – один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
Проголосовать >>>

27 января 2022

Федеральные социальные пособия проиндексируют на 8,4%
27 января 2022

Декларационную кампанию обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
25 января 2022

Об изменении расходов после перехода на удалёнку рассказали петербургские работники

24 января 2022

На первом форуме по пищевой безопасности псковичи представили улиток
24 января 2022

Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила
21 января 2022

Бензин и дизельное топливо подорожали в Псковской области
21 января 2022

Жители Северо-Запада рассказали, сколько тратят на лекарства

20 января 2022

Почему пропали дорогие импортные корма для животных, объяснили в Россельхознадзоре


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...