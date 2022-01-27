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Налоговый вычет за фитнес псковичи смогут получить в 2023 году

Фото Арсения Тимашова

В 2023 году псковичи смогут получить налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ рассказала начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Псковской области Светлана Владимирова.

«Для получения вычета должен быть договор и обязательно кассовый чек, - рассказала Светлана Владимирова. – Вычет за фитнес можно получить в следующем году за 2022 год».

Вычет предоставляется в сумме расходов, фактически уплаченных налогоплательщиком за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные спортивными организациями или индивидуальными предпринимателями с 1 января 2022 года.

Получить вычет могут граждане, а также его дети (в том числе усыновленные) или подопечные в возрасте до 18 лет. Налоговый вычет не должен превышать 120 тысяч рублей за год в совокупности с другими социальными вычетами по НДФЛ, установленными НК РФ. Возврату подлежат 13 % от потраченной суммы.

Вычет можно заявить как в налоговом органе по месту жительства, так и через работодателя. У работодателя получить вычет можно быстрее – в течение 2022 года.

Для получения вычета в налоговом органе помимо чека и договора нужно представить декларацию по форме 3-НДФЛ за 2022 год. Помимо названных документов налогоплательщику также нужно представить банковские реквизиты для перечисления денег и свидетельство о рождении ребёнка (если оформляется вычет по расходам на спортивные занятия детей).

В том случае, если вычет оформляется в налоговом органе, указанные документы направляются после 1 января 2023 года.

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