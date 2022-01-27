Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии танцевального спорта в Псковской области

16:05, 27 января 2022, ПАИ

27 января в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая победе псковской команды на чемпионате СЗФО по танцевальному спорту в Архангельске.

В каких номинациях псковичам не было равных? Как удалось нашим танцорам завоевать 26 медалей? Где в Пскове учат брейкингу? На эти и другие вопросы ответят руководитель хип-хоп центра «Хоть отбавляй» Кристина Кочнева, тренер сборной региона по брейкингу Кирилл Кочнев и член юношеской сборной России Мария Костина.