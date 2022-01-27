Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии танцевального спорта в Псковской области
27 января в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая победе псковской команды на чемпионате СЗФО по танцевальному спорту в Архангельске.
В каких номинациях псковичам не было равных? Как удалось нашим танцорам завоевать 26 медалей? Где в Пскове учат брейкингу? На эти и другие вопросы ответят руководитель хип-хоп центра «Хоть отбавляй» Кристина Кочнева, тренер сборной региона по брейкингу Кирилл Кочнев и член юношеской сборной России Мария Костина.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Сталкивались ли вы с мошенниками в сети?
27 января 2022
Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии танцевального спорта в Псковской области
27 января 2022
Сборная команда школы №1 города Порхова победила на районном первенстве по лыжным гонкам
27 января 2022
Детские спортивные секции Пскова и Псковского района продолжают работу в очном формате