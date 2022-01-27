500 детей занимаются брейкингом в Псковской области
500 детей занимаются брейкингом в Псковской области. Об этом рассказал тренер сборной региона по брейкингу Кирилл Кочнев на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 27 января.
Филиалы хип-хоп центра «...Хоть отбавляй!» открыты в Пскове и в районных центрах: Острове, Печорах, Палкино, Дедовичах, Порхове, Бежаницах, Опочке.
«Мы создали команду из десяти преподавателей, кого-то вырастили, кого-то пригласили, в этом году отметим двадцатилетие, на которое пригласим клубы и школы со всей России», - рассказал Кирилл Кочнев.
По словам тренера, к этому событию будет создан документальный фильм, в котором рассказывается об истории и достижениях хип-хоп центра «...Хоть отбавляй!». Также зрители и гости увидят спектакль и танцевальный баттл.
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