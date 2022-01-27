В институте имени Сербского проверили вменяемость подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме

17:56, 27 января 2022, ПАИ

Подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме проверили в институте имени Сербского. Кроме того, проверялась причастность мужчин к аналогичным преступлениям, сообщает Telegram-канал «RT на русском» со ссылкой на адвоката семьи.

Со слова адвоката, характер совершенных действий, продуманность путей отхода после убийства и сокрытие следов преступления свидетельствуют о вменяемости подозреваемых и об их осознании общественной опасности совершенных действий.

Также мать девочки признали потерпевшей по уголовному делу о халатности сотрудников МВД, которые не проследили должным образом за освободившимся из тюрьмы педофилом. Один из обвиняемых в убийстве был ранее судим за педофилию и изготовление детской порнографии. За ним был установлен надзор. Второй — за кражу денег с банковского счета.

Напомним, что 4 января 2022 года двое мужчин похитили пятилетнего ребенка, а затем изнасиловали и убили в комнате общежития, где и оставили тело.