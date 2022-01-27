В Псковский суд направлено дело матери, оставившей в лесу новорождённую дочку

19:21, 27 января 2022, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении жительницы областного центра. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка). Об этом сегодня сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в конце сентября 2021 года обвиняемая родила в безлюдном месте девочку, после чего, не желая сохранять ей жизнь, ушла, оставив ребёнка в лесополосе возле железнодорожных путей в Пскове. 19 октября 2021 года тело младенца обнаружила выгуливающая собаку женщина, о чём сообщила в правоохранительные органы.

Следователи территориального следственного отдела совместно с сотрудниками отдела криминалистики аппарата управления и полицейскими в рамках проведения ежедневной кропотливой работы путём допросов предполагаемых рожениц, получения биологических образцов для сравнительного исследования и проведения молекулярно-генетических экспертиз вышли на предполагаемую злоумышленницу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.