О строительстве подземных пешеходных переходов рассказали в администрации Великих Лук

09:26, 28 января 2022, ПАИ

О ходе работ по строительству подземных пешеходных переходов рассказали в администрации города Великие Луки. Комментарий опубликован на странице губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в Instagram, где один из подписчиков написал о срыве сроков выполнения работ.

По данным администрации Великих Лук, в настоящее время на подземном пешеходном переходе № 2 по улице Дьяконова ведутся работы по сборке железобетонных конструкций входа в переход, также проводятся гидроизоляционные работы в котловане. Помимо этого, параллельно проводится подготовка для производства работ на подземном пешеходном переходе № 3. «Подрядчик предоставил актуализированный график завершения работ. Исполнение графика находится на контроле у администрации города Великие Луки», - заверили в муниципалитете.

Ранее сообщалось, что строительство подземного перехода в Великих Луках предварительно завершится к лету 2022 года.