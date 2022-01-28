Псковский инфекционист: Вакцинированные беременные женщины передают иммунитет ребенку

09:47, 28 января 2022, ПАИ

Своевременно вакцинируясь, беременные женщины передают иммунитет ребенку. Об этом заявила главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Она заметила, что омикрон представляет большую опасность для детей, чем ранее распространенный штамм дельта. Поэтому сейчас женщинам особенно важно вакцинироваться от коронавируса, иначе ребенок родится совершенно незащищённым от новой коронавирусной инфекции. По словам инфекциониста, уже есть положительные наблюдения, говорящие о том, что рожденный от переболевшей или вакцинированной матери ребенок имеет иммунную память и может противодействовать заболеванию.

«Мы должны быть ответственны за наших детей, только мы, взрослые, отвечаем за будущее поколение. Поэтому нужно своевременно вакцинироваться взрослым, чтобы наши дети как можно меньше и реже сталкивались с данной инфекцией», - подчеркнула Елена Карзанова. Она добавила, что также важно соблюдать неспецифические методы профилактики — личную гигиену, социальную дистанцию и другие.

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