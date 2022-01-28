Елена Карзанова: При наличии симптомов ОРВИ пациенту должны сделать ПЦР-тест

10:19, 28 января 2022, ПАИ

«Каждый случай, связанный с симптоматикой ОРВИ, должен быть обследован методом ПЦР», - заявила главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Один из подписчиков поинтересовался, почему ребенку с симптомами ОРВИ не сделали ПЦР-тест на ковид.

«При любом проявлении респираторного заболевания у ребенка или у взрослого при обращении за медицинской помощью участковая служба должна взять мазки на ПЦР», - ответила Елена Карзанова. По её словам, респираторные проявления не обязательно связаны с ковидом, они могут быть вызваны и парагриппом, который сейчас фиксируется в Пскове и Псковской области, и аденовирусом. И только ПЦР или специфический анализ носоглотки может дать ответ, что вызвало респираторные проявления, уточнила инфекционист.

Ранее она заявила, что при отсутствии симптомов тест не проводится.