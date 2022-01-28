Елена Карзанова: При наличии симптомов ОРВИ пациенту должны сделать ПЦР-тест
«Каждый случай, связанный с симптоматикой ОРВИ, должен быть обследован методом ПЦР», - заявила главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова в прямом эфире на своей странице в Instagram.
Один из подписчиков поинтересовался, почему ребенку с симптомами ОРВИ не сделали ПЦР-тест на ковид.
«При любом проявлении респираторного заболевания у ребенка или у взрослого при обращении за медицинской помощью участковая служба должна взять мазки на ПЦР», - ответила Елена Карзанова. По её словам, респираторные проявления не обязательно связаны с ковидом, они могут быть вызваны и парагриппом, который сейчас фиксируется в Пскове и Псковской области, и аденовирусом. И только ПЦР или специфический анализ носоглотки может дать ответ, что вызвало респираторные проявления, уточнила инфекционист.
Ранее она заявила, что при отсутствии симптомов тест не проводится.
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