Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе

11:13, 28 января 2022, ПАИ

Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе возле деревни Нестрино, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Transporter двигался со стороны Пскова в Дедовичи, в то время как автомобиль Volkswagen Passat выехал на встречную полосу. По словам водителя, автомобиль Volkswagen Passat занесло из-за плохого состояния дороги.

В результате столкновения были госпитализированы 22-летняя пассажирка и 31-летний водитель Volkswagen Passat.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, СПЧ-25 и ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что жители региона жаловались на нечищеную дорогу Псков — Порхов. Корреспондент отметил, что дороги не чищены, а посыпаны песчано-соляной смесью.