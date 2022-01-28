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Происшествия

Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе

Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе возле деревни Нестрино, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Transporter двигался со стороны Пскова в Дедовичи, в то время как автомобиль Volkswagen Passat выехал на встречную полосу. По словам водителя, автомобиль Volkswagen Passat занесло из-за плохого состояния дороги.

В результате столкновения были госпитализированы 22-летняя пассажирка и 31-летний водитель Volkswagen Passat.

  • Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе
    Фото: ПАИ
  • Два человека пострадали в результате лобового столкновения в Порховском районе
    Фото: ПАИ

На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, СПЧ-25 и ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, что жители региона жаловались на нечищеную дорогу Псков — Порхов. Корреспондент отметил, что дороги не чищены, а посыпаны песчано-соляной смесью.

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