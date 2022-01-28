Крышки люков с новым дизайном разместят в исторической части Пскова

11:17, 28 января 2022, ПАИ

Около 1000 псковичей приняли участие в голосовании по выбору макетов дизайнерских люков. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своём Instagram-аккаунте.

Ранее псковичам предлагали выбрать макеты из 6 представленных дизайнерских люков. В результате большинство голосов набрали три образца:

«Лютый зверь». Крышка люка повторяет один из вариантов Псковской деньги – монеты независимой Псковской республики, которую чеканили с 1425 по 1510 год;

«Снеток». Повторяющийся узор в виде царской рыбки, которой торговали на Рыбных рядах - символ развитой некогда отрасли в Пскове;

«А псковские люки самые красивые». Надпись отсылает к текстовым росписям псковских храмов и сочетает в себе древнерусский стиль и современное содержание.

Борис Елкин отметил, что все предложенные для голосования варианты одобрили эксперты, в том числе научные сотрудники Псково-Изборского объединенного музея-заповедника.

В ближайшее время будет выпущена первая партия люков, которые будут размещены на пешеходной зоне в исторической части Пскова.