Назван срок развития инфекционного процесса при омикроне

11:33, 28 января 2022, ПАИ

Для штамма омикрон характерно развитие клинической картины на 9-10 день после заражения. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Она отметила, что для штамма дельта было характерно моментальное развитие клинических проявлений уже в первые дни, сейчас же, по данным врачей, ухудшение самочувствия наступает на 9-10 день. «Мы фактически возвращаемся к срокам развития инфекционного процесса, которые были в 2020 году», - пояснила Елена Карзанова.

В связи с этим она призвала не заниматься самолечением, ни в коем случае не назначать самостоятельно антибактериальную терапию, которая может привести к еще большему ослаблению иммунитета. Инфекционист напомнила, что в период распространения уханьского штамма неадекватное лечение, неправильное отношение к своему здоровью провоцировало ухудшение инфекционного процесса. На 9-11 день у людей появлялись тяжелые проявления: пневмония, одышка, кашель, температура. «Поэтому, если у вас 37,3, а тем более организм молодой, который даст сильный иммунный ответ, уйдите на изоляцию и сдайте своевременно ПЦР, чтобы врачи могли определить тактику лечения и сроки наблюдения», - обратилась врач к подписчикам.

Она призвала псковичей прислушиваться к тому, что говорят врачи, выполнять их рекомендации. Елена Карзанова напомнила, что при наличии респираторных симптомов для назначения терапии показано проведение ПЦР-теста. «Адекватную противовирусную терапию нужно начинать как можно раньше», - уверена она.