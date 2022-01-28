Псковских школьников будут учить раздельному сбору мусора за счёт президентского гранта

12:41, 28 января 2022, ПАИ

Псковских школьников будут учить раздельному сбору мусора за счёт президентского гранта, который проект «Экомышление» получил из специального президентского фонда. Об этом в медиацентре Псковского агентства информации рассказала участница проекта Виктория Посадская.

«Наш проект «Экомышление» поддержан Фондом президентских грантов второй раз. В этом году мы решили расшириться, и уже семь школ, а не три, примут в нем участие. Речь о школах в Печорах, Опочке, Пскове, Великих Луках и Псковском районе», - уточнила Посадская.

По её словам, цель проекта - повышение экологической культуры у школьников 5-7 классов. «Мы хотим мотивировать школьников к раздельному сбору отходов, внедрить полезную привычку», - пояснила Посадская.