Псковских школьников будут учить раздельному сбору мусора за счёт президентского гранта
Псковских школьников будут учить раздельному сбору мусора за счёт президентского гранта, который проект «Экомышление» получил из специального президентского фонда. Об этом в медиацентре Псковского агентства информации рассказала участница проекта Виктория Посадская.
«Наш проект «Экомышление» поддержан Фондом президентских грантов второй раз. В этом году мы решили расшириться, и уже семь школ, а не три, примут в нем участие. Речь о школах в Печорах, Опочке, Пскове, Великих Луках и Псковском районе», - уточнила Посадская.
По её словам, цель проекта - повышение экологической культуры у школьников 5-7 классов. «Мы хотим мотивировать школьников к раздельному сбору отходов, внедрить полезную привычку», - пояснила Посадская.
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