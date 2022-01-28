Псевдосиндром Кавасаки поражает детей в Псковской области

12:41, 28 января 2022, ПАИ

В Псковской области у детей фиксируются случаи острого воспалительного синдрома, схожего по симптоматике с болезнью Кавасаки. Об этом сообщила главный внештатный инфекционист Псковской области, врач-педиатр Елена Карзанова, отвечая на вопросы подписчиков в прямом эфире на своей странице в Instagram.

Она отметила, что раньше дети переносили коронавирус достаточно легко, болезнь зачастую сочеталась с кишечными проявлениями, в том числе ротовирусной инфекцией. Однако теперь врачи стали замечать другое течение болезни: ребенок даже ни разу не чихнул, не было повышения температуры, при этом был контакт с родственниками, заболевшими коронавирусом. Впоследствии у ребенка повышалась температура тела без видимых причин, дети становились очень вялые, температура была очень устойчивая к приему жаропонижающих препаратов, начинали появляться странные высыпания на кожных покровах, очень быстро присоединялась одышка. Педиатры стали замечать, что клинические проявления напоминают синдром Кавасаки, он достаточно редкий.

«Когда начали разбираться, оказалось, что эти дети бессимптомно переносили коронавирус, у них определялись антитела класса G. И впоследствии возникал каскад аутоиммунных процессов, которые вызывают изменения со стороны капилляров, их воспаление. Такие дети, к сожалению, болеют очень тяжело. Очень тяжело их восстановить и излечить», - пояснила Елена Карзанова.

Она уточнила, что такие случаи уже зафиксированы в Псковской области. «Хочу отдать должное Детской областной больнице, которая вместе с нами эту проблему решает. На данный момент у нас нет ни одной потери таких детей, а это дорогого стоит, потому что смертность при такой патологии имеет место быть», - добавила врач.

По её словам, если взрослые создадут мощный коллективный заслон от коронавирусной инфекции посредством вакцинации, то и дети будут защищены от этой патологии. Елена Карзанова обратила внимание, что нужно вовремя вакцинировать детей от 12 до 17 лет — прививочная кампания в Псковской области уже стартовала.