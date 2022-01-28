Псковские НКО приглашают на интенсив по продвижению в интернете

13:18, 28 января 2022, ПАИ

Интенсив по продвижению в интернете пройдёт для псковских некоммерческих организаций 25-26 февраля. Об этом во время круглого стола в медиацентре ПАИ сообщила заместитель директора АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив» Олеся Назарой.

Мероприятие приурочено ко Дню НКО, который празднуется 27 февраля. Олеся Назарой отметила, что представителей НКО обучат вести социальные сети так, чтобы это было максимально привлекательно и помогало выигрывать гранты.

Подать заявку на участие можно здесь.