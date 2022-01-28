Проект «Свет из Усвят» победил в конкурсе Фонда президентских грантов

14:52, 28 января 2022, ПАИ

Проект «Свет из Усвят» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Об этом во время круглого стола в медиацентре ПАИ рассказала представитель АНО «Центр досуга «Культурный калейдоскоп» Надежда Иванова.

Проект посвящён 100-летию фольклорной исполнительницы из деревни Церковище Усвятского района Ольги Сергеевой и направлен на формирование региональной культурной идентичности, бренда региона.

«С 2004 года мы при содействии и помощи областного центра народного творчества проводим фестивали, наша цель – интегрировать песенное наследие Ольги Сергеевой в репертуар современных исполнителей», - рассказала Надежда Иванова. – Мы ходим также установить знак с QR-кодом, с помощью которого туристы смогут получить информацию о районе и творчестве певицы».

Проект будет осуществляет с марта по сентябрь 2022 года.