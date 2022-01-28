Что входит в платные роды, рассказали псковичкам

15:14, 28 января 2022, ПАИ

О платных услугах Псковского перинатального центра рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи учреждения Елена Ковалева в прямом эфире в Instagram.

У женщин есть возможность выбрать индивидуальную одноместную палату, где будет находиться акушерка. Также можно выбрать акушерку на период родов, врачей и неонатолога, который будет вести ребенка после родов. Елена Ковалева пояснила, как это происходит: женщина заранее выбирает себе акушерку с её согласия, заключает договор и, когда начинаются роды, акушерка приезжает. Она работает с пациенткой только на период родов.

Кроме того, можно выбрать акушера-гинеколога, который сможет приехать в любое время суток и вести пациентку до выписки из стационара, а также анестезиолога. «Можно пакетом — всех перечисленных специалистов, либо кого-то одного, услуг много. Это удобно с точки зрения знакомства с людьми заранее, может, кому-то так спокойнее — кто-то не хочет акушера-гинеколога - мужчину, кто-то наоборот», - поделилась Елена Ковалева.

Для получения платных услуг необходимо прийти в кассу и сообщить, что требуется оформить договор на индивидуальный акушерский пост, выбрать необходимые пункты и оплатить. В случае неоказания услуги, например если пациентка уехала и родила в другом месте, деньги возвращаются в полном объеме.

Елена Ковалева отметила, что весь персонал в Псковском перинатальном центре квалифицированный, доброжелательный и при родах на общих основаниях не стоит переживать, услуги будут оказаны в таком же профессиональном формате.

Ранее главный врач Псковского перинатального центра Николай Красиков заявил, что видит потенциал в сервисных родах.