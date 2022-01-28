Патриотическую программу «Память» проведут для школьников из районов Псковской области
Патриотическая программа «Память» выиграла в конкурсе Фонда президентских грантов. Об этом во время круглого стола в медиацентре ПАИ сообщил руководитель АНО «Детско-молодежный военно-патриотический клуб «Высота» Владимир Никишин.
«Я предлагаю не однодневную, а двухдневную программу. Первый день будет посвящён творческой составляющей с песнями, танцами и обсуждениями. Второй день – военно-спортивный», - рассказал Владимир Никишин.
Участие смогут принять школьники и военно-патриотические коллективы Псковской области. Всего планируется охватить порядка 500 человек.
Программа стартует в районах области с 1 февраля. Завершающим этапом станет проведение полевого лагеря с использованием инфраструктуры части: музей, столовая, концертный зал, спортзал. «Лагерь смогут посетить до 100 человек», - добавил спикер.
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