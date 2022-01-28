Российско-белорусская историко-филологическая научная школа пройдет в Пскове в ноябре

15:15, 28 января 2022, ПАИ

Российско-белорусская молодежная историко-филологическая научная школа пройдет в Пскове в смешанном формате 14-19 ноября этого года. Об этом во время круглого стола в медиацентре ПАИ сообщил руководитель проекта, начальник управления научно-исследовательской деятельности Василий Фролов.

Проект Псковского государственного университета «Российско-белорусская молодежная историко-филологическая научная школа «Славянское порубежье» стал победителем первого конкурса на предоставление грантов президента Российской Федерации на развитие гражданского общества в 2022 году.

Как рассказал Василий Фролов, молодые учёные из России и Белоруссии смогут расширить свои знания об истории российско-белорусских взаимоотношений, особенностях культурной и научной интеграции двух союзных государств, встретиться с известными исследователями, руководителями ведущих вузов, получить менторскую поддержку в реализации собственных научных проектов и инициатив в области истории и филологии.

«Основные мероприятия пройдут с 14 по 19 ноября, запланировано 5 активностей, две из которых пройдут в очном формате», - отметил Василий Фролов.