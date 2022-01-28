Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников объяснил, почему на дистанционку ушли только школы Пскова и Псковского района

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на очередном заседании оперштаба 28 января объяснил, почему на дистанционное обучение ушли только школы Пскова и Псковского района.

«Обращений и вопросов на эту тему было много, поэтому хочу подробно остановиться на логике принятия этой меры», - отметил глава региона.

По его словам, анализ ситуации показал, что уровень заболеваемости в Пскове и Псковском районе почти в полтора раза превышает средний по области. К тому же менно в этих муниципалитетах выявлен наибольший объём омикрона. Новый штамм особенно быстро распространяется среди молодёжи (+77% случаев за неделю) и детей (+64%). В Пскове на этой неделе на карантине по коронавирусу находились 145 классов. В Псковском районе на карантине вся Карамышевская школа.

«Наконец, мы принимаем во внимание, что эти два муниципалитета представляют собой единую агломерацию. Эпидпроцессы в них тесно связаны», - подчеркнул губернатор.

«Много было вопросов по колледжам, но они не в группе риска. В них на карантине всего несколько групп. Кроме того, многие студенты сейчас находятся на практике. Что же касается вузов – они уже перешли на смешанную и достаточно безопасную модель работы. Дополнительных мер там пока не требуется», - уверен Михаил Ведерников.

Глава региона также заявил, что «объявлять дистанционку для всего региона было преждевременно», так как рост заболеваемости продлится не менее месяца и школы могли вернуться к очному обучению только весной.

«С другой стороны, в Пскове и Псковском районе в скором времени школы одна за другой могли начать уходить на карантин. Это означает паузу в образовательном процессе, чего по понятным причинам необходимо всеми силами избегать. Такой же политики мы будем придерживаться и в дальнейшем: вводить дистанционное обучение, не дожидаясь массового объявления карантина. И ещё один момент: каждый руководитель образовательного учреждения может оперативно перевести на карантин или дистант отдельный класс, школу по согласованию с руководителем комитета и курирующим замом. Это вопрос необходимости, 10 минут времени и 2 звонков. Такие решения принимаются очень быстро», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

28 января 2022

Николай Козловский: Статистика по коронавирусу в Великих Луках нарастает
28 января 2022

Качество знаний псковских школьников во время дистанционного обучения возьмут на контроль
28 января 2022

Псковский губернатор поручил ФАС проверить цены ПЦР-тестов на коронавирус
28 января 2022

Григорий Стороненков призвал псковичей принять участие в общественных слушаниях по поводу установки памятника князю Довмонту
28 января 2022

Михаил Ведерников: Месяц-два мы ещё будем жить в новой волне коронавируса
28 января 2022

Псковская область находится на 52-м месте среди регионов России по заболеваемости COVID-19
28 января 2022

Александр Нестерук: Число ковидных пневмоний выросло на 30,9%

28 января 2022

30% сотрудников офисов в Псковской области должны уйти на удалёнку

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...