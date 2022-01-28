Михаил Ведерников объяснил, почему на дистанционку ушли только школы Пскова и Псковского района

16:59, 28 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на очередном заседании оперштаба 28 января объяснил, почему на дистанционное обучение ушли только школы Пскова и Псковского района.

«Обращений и вопросов на эту тему было много, поэтому хочу подробно остановиться на логике принятия этой меры», - отметил глава региона.

По его словам, анализ ситуации показал, что уровень заболеваемости в Пскове и Псковском районе почти в полтора раза превышает средний по области. К тому же менно в этих муниципалитетах выявлен наибольший объём омикрона. Новый штамм особенно быстро распространяется среди молодёжи (+77% случаев за неделю) и детей (+64%). В Пскове на этой неделе на карантине по коронавирусу находились 145 классов. В Псковском районе на карантине вся Карамышевская школа.

«Наконец, мы принимаем во внимание, что эти два муниципалитета представляют собой единую агломерацию. Эпидпроцессы в них тесно связаны», - подчеркнул губернатор.

«Много было вопросов по колледжам, но они не в группе риска. В них на карантине всего несколько групп. Кроме того, многие студенты сейчас находятся на практике. Что же касается вузов – они уже перешли на смешанную и достаточно безопасную модель работы. Дополнительных мер там пока не требуется», - уверен Михаил Ведерников.

Глава региона также заявил, что «объявлять дистанционку для всего региона было преждевременно», так как рост заболеваемости продлится не менее месяца и школы могли вернуться к очному обучению только весной.

«С другой стороны, в Пскове и Псковском районе в скором времени школы одна за другой могли начать уходить на карантин. Это означает паузу в образовательном процессе, чего по понятным причинам необходимо всеми силами избегать. Такой же политики мы будем придерживаться и в дальнейшем: вводить дистанционное обучение, не дожидаясь массового объявления карантина. И ещё один момент: каждый руководитель образовательного учреждения может оперативно перевести на карантин или дистант отдельный класс, школу по согласованию с руководителем комитета и курирующим замом. Это вопрос необходимости, 10 минут времени и 2 звонков. Такие решения принимаются очень быстро», - подчеркнул Михаил Ведерников.