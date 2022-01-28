Работы по замене лифтов начались в Пскове

16:18, 28 января 2022, ПАИ

В Пскове начались работы по замене лифтового оборудования. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в региональном Фонде капитального ремонта.

Подрядная организация ООО «Невский лифт» приступила к работам по замене 14 единиц лифтового оборудования в четырёх домах Пскова по адресам: улица Госпитальная, 15а, улица Госпитальная, 15, улица Инженерная, 90Б; улица Юбилейная, 34.

На объекты завезли новое оборудование и лифтовые кабины, подрядчик начал демонтаж старого оборудования.

В рамках капитального ремонта производится полная замена кабин лифтов, силового оборудования, системы управления и безопасности, меняется оборудование в лифтовых шахтах, устанавливаются новые лифтовые порталы на этажах.

Работы планируется завершить в апреле текущего года. Ввод в эксплуатацию осуществляет владелец лифта – управляющая организация, которая должна подать необходимый пакет документов в Ростехнадзор.

Напомним, всего в 2022 году планируется заменить 49 единиц лифтового оборудования в 13 домах в Пскове и в одном доме в Великих Луках.