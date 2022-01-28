Михаил Ведерников: Месяц-два мы ещё будем жить в новой волне коронавируса

17:23, 28 января 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отметил, что в новой волне коронавируса жителям региона придётся жить ещё месяц-два, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников подчеркнул важность принятия ограничений точечно и добавил, что они должны приниматься своевременно.

«Насколько эта волна будет агрессивной для Псковской области – зависит от нашей предметной работы», - отметил губернатор, обращая внимание глав районов, в которых сейчас фиксируется рост заболеваемости.