Михаил Ведерников: Месяц-два мы ещё будем жить в новой волне коронавируса
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом отметил, что в новой волне коронавируса жителям региона придётся жить ещё месяц-два, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Михаил Ведерников подчеркнул важность принятия ограничений точечно и добавил, что они должны приниматься своевременно.
«Насколько эта волна будет агрессивной для Псковской области – зависит от нашей предметной работы», - отметил губернатор, обращая внимание глав районов, в которых сейчас фиксируется рост заболеваемости.
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