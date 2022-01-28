Порядка 60% студентов ПсковГУ привились от коронавируса

17:47, 28 января 2022, ПАИ

В Псковском государственном университете привились от коронавируса порядка 60% студентов. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Ильина на заседании оперштаба 28 января.

Наталья Ильина отметила, что среди студентов болеют буквально 8-10 человек. Среди преподавателей вузов - 1-4 случая заболевших. Среди преподавателей колледжей число больных растет, поэтому принято решение частично перевести младшие курсы данных учреждений на дистанционное обучение.

Наталья Ильина напомнила, что с 7 февраля в ПсковГУ в учебные корпуса на очные занятия смогут пройти только вакцинированные, переболевшие или студенты с ПЦР-тестами. остальные будут учиться на дистанционке.