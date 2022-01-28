Главврач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко будет каждый день отвечать на ваши вопросы о коронавирусе в Instagram

19:43, 28 января 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко будет ежедневно отвечать на вопросы псковичей о коронавирусе в Stories своего Instagram-аккаунта.

«В связи с подъёмом заболеваемости для оперативности ответов на вопросы ввожу ежедневную рубрику в Stories. Надеюсь, мои ответы будут информативны и полезны!» – заявила Анастасия Повторейко. А это значит, что любой читатель Псковского агентства информации может задать свой вопрос инфекционисту.

На днях врач рассказала, что при подозрении на бессимптомное течение коронавируса необходимо сделать ПЦР-тест.