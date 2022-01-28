Пскович не может записаться на приём к судебным приставам

23:47, 28 января 2022, ПАИ

Борис Бритвин из Пскова тщетно пытается попасть на приём к судебным приставам. Говорит, что несколько дней на официальном сайте ведомства не работает запись. Без записи на приём не допускают. Получается замкнутый круг. Об этом рассказала корреспондент газеты «Псковская провинция».

«У меня «завис» штраф 500 рублей за нарушение ПДД. Я оплатил бы его сразу, просто не знал об этом, упустил информацию. А выросло это в кучу проблем, теперь я, например, не могу машину продать. Хотя не понимаю, что мешало приставам просто взыскать деньги с моей банковской карты. Скажу, что цифровизация и служба приставов существуют в параллельных мирах и никак не стыкуются. Я сам работаю в клиентской службе одной федеральной компании, и мне есть с чем сравнить», – сообщил Борис Бритвин.

В конце декабря на работу служебных приставов поступила жалоба губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову. Тогда житель Новосокольников пожаловался, что в связи с коронавирусом к приставам не допускают пожилых людей.