Михаил Ведерников: Не во всех регионах можно увидеть такой уровень ответственности и дисциплины как в Псковской области

11:10, 29 января 2022, ПАИ

Не во всех регионах можно увидеть такой уровень ответственности и дисциплины относительно соблюдения противовирусных ограничений как в Псковской области. Об этом в своём еженедельном видеообращении к гражданам, опубликованном в Instagram, заявил губернатор Михаил Ведерников.

Глава региона, в частности, говорил о подготовке к новой волне коронавируса. «Все необходимые приготовления мы провели заблаговременно. Коечный фонд полностью подготовлен и обеспечен необходимой техникой. Дополнительно закуплены аппараты ИВЛ, выделены средства на кислородный концентратор. В амбулаторном звене имеется в наличии вся номенклатура необходимых лекарств. Аптечные организации Псковской области также обеспечены препаратами для лечения ковида. В каждой медорганизации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, организованы круглосуточные колл-центры для связи с пациентами», - перечислил предпринятые меры Михаил Ведерников.

«Вижу по обращениям, что многие из вас тоже активно готовились путём вакцинации и ревакцинации в декабре и январе. По результатам проверок знаю, что количество нарушений противовирусных регламентов в новогодние праздники было крайне низким. Общался на эту тему с коллегами-губернаторами – далеко не во всех регионах можно увидеть такой уровень ответственности и дисциплины», - подчеркнул глава региона.

По его словам, вопреки всем негативным факторам в Псковской области сейчас самая низкая динамика роста заболеваемости на Северо-Западе. «Такого не было очень давно. Это не случайность, и не совпадение, это наша с вами общая заслуга. И очень хорошо, что общий вызов мы встречаем плечом к плечу. За это хочу сказать вам искренние слова благодарности», - обратился к псковичам Михаил Ведерников.