Омикрон наиболее распространён в Пскове и Псковском районе

11:11, 29 января 2022, ПАИ

Согласно результатам проведённых исследований, омикрон на данный момент более всего распространён в Пскове и Псковском районе, сообщил в своём еженедельном видеообращении, размещённом в Instagram, к гражданам губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Именно в этих двух муниципалитетах уровень заболеваемости в 1,5 раза превышает среднеобластные показатели. В этом их отличие, например, от Великих Лук, где ситуация более спокойная. Там омикрон сейчас, скорее, исключение.

В частности, именно этот факт, по словам губернатора, стал одной из причин перевода школ в двух муниципалитетах на дистанционное обучение.

Михаил Ведерников подчеркнул, что пока не удалось достичь необходимого уровня вакцинации, и ковид по-прежнему представляет серьёзную угрозу. Эксперты предупреждают, что новая волна продлится не менее 1-2 месяцев.

«Нам следует ожидать, что нагрузка на систему здравоохранения существенно вырастет, поэтому нам необходимы превентивные меры. Первая из них – это дистанционный режим для школ Пскова и Псковского района. Такое решение было принято в силу целого комплекса причин. Прежде всего, это особенности омикрона. Новый штамм быстро распространяется как среди молодёжи (+77% случаев за неделю) так и среди детей (+64%), в том числе младенцев. Обратите внимание, что стала доступной вакцинация детей от 12 до 17 лет прививкой «Спутник-М». Поданы первые 150 согласий от родителей. Если вы тоже хотите защитить своих детей – приходите в свою поликлинику и заполняйте соответствующее заявление», - призвал Михаил Ведерников.

Губернатор также уточнил, что заболеваемость ударила именно по школам. В Пскове 145 классов ушли на карантин по ковиду. В Псковском районе – вся Карамышевская школа. В колледжах по всему региону – всего лишь 8 групп. Это менее 1% обучающихся. К тому же значительная часть студентов сейчас на практике. В вузах уже перешли на смешанную и достаточно безопасную модель работы, поэтому дополнительных мер там пока также не требуется.

«Новая волна заболеваемости продлится ещё достаточно долго, а рост заболеваемости крайне быстрый. Сейчас нам необходимы точечные, максимально аккуратные меры, которые позволят сгладить кривую статистики», - пояснил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что в дистанционном формате обучение продолжается: «Это, конечно, не очная форма, но если дождаться ситуации, когда школа вынужденно уходит на карантин – то в таком случае образовательный процесс ставится на паузу».

«Всё перечисленное привело нас к решению о дистанционном формате обучения только для школ и только для двух муниципалитетов. Тем не менее, ситуацию мы мониторим ежедневно, и в случае всплеска заболеваемости в других районах также будем оперативно принимать необходимые решения», - пообещал губернатор.